У КПВВ "Гнутово" нашли два гранатомета

"Реализуя полученную информацию, оперативные сотрудники Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ из состава Объединенных сил в ходе обследования местности в дачном массиве поселка, недалеко от КПВВ "Гнутово" был установлен и взят под охрану тайник с оружием", говорится в сообщении.

В ходе работы пиротехнической группы ГСЧС в заброшенном здании, под насыпью мусора, было обнаружено 1 РПГ-22, 1 РПГ-26.

Сейчас находки изъяты специалистами ГСЧС.

Оперативным составом пограничных подразделений проводятся мероприятия по установлению круга лиц, возможно причастных к незаконной деятельности.

Также продолжается работа по обнаружению подобных схронов.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил в заброшенной школе обнаружен тайник с оружием и боеприпасами.