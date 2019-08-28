У КПВВ "Гнутово" нашли два гранатомета
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Донецкой области, недалеко от КПВВ "Гнутово", пограничники обнаружили спрятанное оружие. Об этом УНН сообщили в прессслужбе Госпогранслужбы.
"Реализуя полученную информацию, оперативные сотрудники Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ из состава Объединенных сил в ходе обследования местности в дачном массиве поселка, недалеко от КПВВ "Гнутово" был установлен и взят под охрану тайник с оружием", говорится в сообщении.
В ходе работы пиротехнической группы ГСЧС в заброшенном здании, под насыпью мусора, было обнаружено 1 РПГ-22, 1 РПГ-26.
Сейчас находки изъяты специалистами ГСЧС.
Оперативным составом пограничных подразделений проводятся мероприятия по установлению круга лиц, возможно причастных к незаконной деятельности.
Также продолжается работа по обнаружению подобных схронов.
Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил в заброшенной школе обнаружен тайник с оружием и боеприпасами.