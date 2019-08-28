Біля КПВВ "Гнутове" знайшли два гранатомети
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. На Донеччині, неподалік КПВВ "Гнутове", прикордонники виявили заховану зброю. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Реалізуючи отриману інформацію, оперативні співробітники Донецько-Луганського регіонального управління ДПСУ зі складу Об'єднаних сил в ході обстеження місцевості в дачному масиві селища, що неподалік КПВВ "Гнутове" було встановлено і взято під охорону сховок зі зброєю", -йдеться в повідомленні.
У ході роботи піротехнічної групи ДСНС в покинутій будівлі, під насипом сміття, було виявлено 1 РПГ-22, 1 РПГ-26.
Наразі знахідки вилучено фахівцями ДСНС.
Оперативним складом прикордонних підрозділів проводяться заходи щодо встановлення кола осіб, можливо причетних до незаконної діяльності.
Також триває робота з виявлення подібних схронів.
Нагадаємо, в районі проведення операції Об'єднаних сил у покинутій школі виявлено схованку зі зброєю та боєприпасами.