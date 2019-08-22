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У покинутій школі в районі ООС знайшли схованку зі зброєю

У покинутій школі в районі ООС знайшли схованку зі зброєю

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. В районі проведення операції Об'єднаних сил у покинутій школі виявлено схованку зі зброєю та боєприпасами, які, за попередніми даними, значаться як втрачені у боях 2014-2015 років. Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України, передає УНН.

За даними спецслужби, схрон був облаштований в одному з селищ Новоайдарського району Луганської області.

Співробітники СБУ вилучили автомат Калашникова АК-74, два підствольних гранатомети, три гранати Ф-1, сім гранат РГД-5, сорок пострілів до ВОГ-25, 1220 патронів калібру 5.45 мм, глушник до автомата Калашникова. Арсенал направлено на експертизу.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 413 Кримінального кодексу України (втрата військового майна) тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

У пресцентрі також додали, що протягом 2019 року на території Луганської та Донецької областей СБУ вилучила з незаконного обігу майже 50 тисяч одиниць стрілецької зброї, боєприпасів, набоїв та вибухових пристроїв, а також понад 15 кілограмів вибухівки.

Нагадаємо, в одному з селищ Станично-Луганського району Луганської області виявлено схрон зі зброєю та боєприпасами.

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