В заброшенной школе в районе ООС нашли тайник с оружием
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил в заброшенной школе обнаружен тайник с оружием и боеприпасами, которые, по предварительным данным, числятся как потерянные в боях 2014-2015 годов. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, передает УНН.
Схрон был оборудован в одном из поселков Новоайдарского района Луганской области.
Сотрудники СБУ изъяли автомат Калашникова АК-74, два подствольных гранатомета, три гранаты Ф-1, семь гранат РГД-5, сорок выстрелов к ВОГ-25, 1220 патронов калибра 5.45 мм, глушитель к автомату Калашникова. Арсенал направлен на экспертизу.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 413 Уголовного кодекса Украины (потеря военного имущества) продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
В пресс-центре также добавили, что в течение 2019 года на территории Луганской и Донецкой областей СБУ изъяла из незаконного оборота почти 50 тысяч единиц стрелкового оружия, боеприпасов, патронов и взрывных устройств, а также более 15 килограммов взрывчатки.
Напомним, в одном из поселков Станично-Луганского района Луганской области обнаружен схрон с оружием и боеприпасами.