В районе проведения ООС обнаружили схрон с оружием
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В одном из поселков Станично-Луганского района Луганской области выявлено схрон с оружием и боеприпасами. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Сотрудники СБУ, привлеченные к операции Объединенных сил, изъяли из тайника, который находился неподалеку лесополосы, три ручных противотанковых гранатомета, противопехотную мину МОН-50, два заряда к миномету калибром 120 мм, три гранаты РПГ-22.
Также обнаружено девятнадцать корпусов гранат РГД, РГ-42 и Ф1, три запала для ручных гранат, 3240 патронов калибра 5,45 мм и почти семьсот патронов калибра 7,62 мм.
По оперативной информации, схрон в 2014 году оборудовал участник незаконных вооруженных формирований, который находится в розыске по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и скрывается на временно оккупированной территории Луганской области.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Напомним, в городе Мариуполь Донецкой области правоохранители изъяли у мужчины арсенал оружия времен Второй мировой войны.