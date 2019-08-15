У жителя Маріуполя вилучили арсенал зброї часів Другої світової війни
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У місті Маріуполь Донецької області правоохоронці вилучили у чоловіка арсенал зброї. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Так, 14 серпня, оперативники та слідчі Центрального відділу поліції провели санкціонований обшук будинку місцевого жителя.
За результатами обшуку було вилучено арсенал зброї, зокрема часів Другої світової війни, а саме: три корпуси від гранати “Ф1”, предмет схожий на гвинтівку, пістолет-кулемет Шпагіна, кулемет Дегтярева, пістолет “Браунінг”, газовий пістолет та револьвер, 4 стволи до гвинтівки, півкілограму пороху та понад 200 набоїв різного калібру.
Чоловік пояснив, що подорожуючи містами України, він досліджував місця бойових дій. Всю знайдену зброю та боєприпаси віз додому, тим самим наражаючи на небезпеку себе та оточуючих.
“Загалом за добу поліцейські Донеччини чотири рази вилучали зброю. У мешканця Вугледару правоохоронці виявили гранату ВОГ, 3 димові шашки та набої. У Селидовому ніж кустарного виробництва зберігав засуджений місцевої виправної колонії. У Слов’янську поліцейські вилучили порох та набої”, — повідомили у поліції.
За всіма фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
Нагадаємо, минулого тижня в Рівненській області під час будівельних робіт було виявлено арсенал зброї часів Другої світової війни.