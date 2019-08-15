У жителя Мариуполя изъяли арсенал оружия времен Второй мировой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В городе Мариуполь Донецкой области правоохранители изъяли у мужчины арсенал оружия. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Так, 14 августа, оперативники и следователи Центрального отдела полиции провели санкционированный обыск дома местного жителя.
По результатам обыска был изъят арсенал оружия, в том числе времен Второй мировой войны, а именно: три корпуса от гранаты "Ф1", предмет, похожий на винтовку, пистолет-пулемет Шпагина, пулемет Дегтярева, пистолет "Браунинг", газовый пистолет и револьвер, 4 ствола к винтовке, пол килограмма пороха и более 200 патронов различного калибра.
Мужчина пояснил, что путешествуя по городам Украины, он исследовал места боевых действий. Все найденное оружие и боеприпасы вез домой, тем самым подвергая опасности себя и окружающих.
"Всего за сутки полицейские Донецкой области четыре раза изымали оружие. У жителя Угледара правоохранители обнаружили гранату ВОГ, 3 дымовые шашки и патроны. В Селидово нож кустарного производства хранил осужденный местной исправительной колонии. В Славянске полицейские изъяли порох и патроны", - сообщили в полиции.
По всем фактам открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Напомним, на прошлой неделе в Ровенской области во время строительных работ был обнаружен арсенал оружия времен Второй мировой войны.