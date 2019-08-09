На Рівненщині виявили арсенал зброї часів Другої світової війни
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Майже триста одиниць вибухонебезпечних предметів виявила бригада робітників у Рівненській області під час будівництва. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в області.
Під час розбирання старої будівлі, яка розташована за кілька метрів від новозбудованого приміщення Острозького відділу поліції, бригада робітників під час земляних робіт виявила зброю та боєприпаси часів Другої світової війни.
Із місця події правоохоронці вилучили частину гвинтівки з маркуванням, частину кулемета, гвинтівку із зміною конструкції, дерев’яну шкатулку з патронами різного калібру в кількості 113 штук, кулеметнУ стрічкУ з патронами в кількості 50 шт, 11 касет з патронами загальною кількістю 55 штук, 57 патронів насипом, 12 різних гранат, 2 запали до гранат, пістолет "Штаєр" зразка 1912 року.
Крім того, на місці події виявили посвідку, яка дозволяла громадянину пересуватися окупованою фашистами територією, а також коробку із сірниками.
У поліції зазначили, що ці речі, а також деякі одиниці зброї, буде передано до Острозького краєзнавчого музею для збереження історії.
На місці події продовжують працювати спеціалісти-вибухотехніки.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині у чоловіка знайшли арсенал зброї.