В Ровенской области обнаружили арсенал оружия времен Второй мировой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Почти триста единиц взрывоопасных предметов обнаружила бригада рабочих в Ровенской области во время строительства. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в области.
При разборке старого здания, расположенного в нескольких метрах от нового помещения Острожского отдела полиции, бригада рабочих во время земляных работ обнаружила оружие и боеприпасы времен Второй мировой войны.
С места происшествия правоохранители изъяли часть винтовки с маркировкой, часть пулемета, винтовку с изменением конструкции, деревянную шкатулку с патронами различного калибра в количестве 113 штук, пулеметную ленту с патронами в количестве 50 шт, 11 кассет с патронами общим количеством 55 штук, 57 патронов насыпью, 12 различных гранат, 2 запала к гранатам, пистолет "Штаер" образца 1912 года.
Кроме того, на месте происшествия обнаружили удостоверение, которое позволяло гражданину передвигаться по оккупированной фашистами территории, а также коробку со спичками.
В полиции отметили, что эти вещи, а также некоторые единицы оружия, будут переданы в Острожский краеведческий музей для сохранения истории.
На месте происшествия продолжают работать специалисты-взрывотехники.
Напомним, в Днепропетровской области у мужчины нашли арсенал оружия.