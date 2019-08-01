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На Дніпропетровщині у чоловіка знайшли арсенал зброї

На Дніпропетровщині у чоловіка знайшли арсенал зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Дніпропетровській області викрили протиправне зберігання військових засобів ураження. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Під час обшуків у помешканні жителя П'ятихатського району правоохоронці виявили гранатомет РПГ-22, міну МОН-50, автомат АКС, три гранати та пістолет ПМ. Також вилучено тротилову шашку, мінометну міну з прикріпленим до неї телефоном, вибухівку, електродетонатор, п'ять запалів для ручних гранат і тисячу сто патронів різного калібру.

За оперативною інформацією, вказаний арсенал зброї був вивезений у 2015 році з району проведення антитерористичної операції.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо затримання зловмисника. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на Закарпатті у чоловіка виявили арсенал зброї.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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