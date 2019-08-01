На Дніпропетровщині у чоловіка знайшли арсенал зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Дніпропетровській області викрили протиправне зберігання військових засобів ураження. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
Під час обшуків у помешканні жителя П'ятихатського району правоохоронці виявили гранатомет РПГ-22, міну МОН-50, автомат АКС, три гранати та пістолет ПМ. Також вилучено тротилову шашку, мінометну міну з прикріпленим до неї телефоном, вибухівку, електродетонатор, п'ять запалів для ручних гранат і тисячу сто патронів різного калібру.
За оперативною інформацією, вказаний арсенал зброї був вивезений у 2015 році з району проведення антитерористичної операції.
Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо затримання зловмисника. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, на Закарпатті у чоловіка виявили арсенал зброї.