Возле Ханского дворца в оккупированном Крыму устроили одиночные пикеты

"Одиночный пикет возле Ханского дворца", - говорится в сообщении.

Так, на пикет вышел мужчина с плакатом, на котором была надпись "Stop vandal". Позже на место проведения акции приехала полиция и заставила мужчину свернуть плакат.

"...пикетчика увезли в участок, взяли показания и отпустили", - сообщила "Крымская солидарность".

Через некоторое время вышел второй пикетчик по имени Ролан.

"Второй пикетчик некоторое время стоял с развёрнутым плакатом, а затем завершил пикет", - говорится в сообщении.

Отметим, Министерство культуры Украины выразило протест по проведению масштабных работ на памятнике национального значения на территории Бахчисарайского заповедника в оккупированном Крыму. Так, во время ремонтных работ было повреждено росписи 18-го века, на фасаде здания появились трещины и обвалилась штукатурка.

Напомним, Исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение по Крыму, которое дает возможность разместить мониторинговую миссию и охранять памятники культуры на оккупированном полуострове.