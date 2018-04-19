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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Возле Ханского дворца в оккупированном Крыму устроили одиночные пикеты

Киев • УНН

 • 9304 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В оккупированном Бахчисарае возле Ханского дворца состоялся одиночный пикет. Об этом в Facebook сообщает "Крымская солидарность", передает УНН

Возле Ханского дворца в оккупированном Крыму устроили одиночные пикеты

"Одиночный пикет возле Ханского дворца", - говорится в сообщении.

Так, на пикет вышел мужчина с плакатом, на котором была надпись "Stop vandal". Позже на место проведения акции приехала полиция и заставила мужчину свернуть плакат.

"...пикетчика увезли в участок, взяли показания и отпустили", - сообщила "Крымская солидарность".

Через некоторое время вышел второй пикетчик по имени Ролан.

"Второй пикетчик некоторое время стоял с развёрнутым плакатом, а затем завершил пикет", - говорится в сообщении.

Отметим, Министерство культуры Украины выразило протест по проведению масштабных работ на памятнике национального значения на территории Бахчисарайского заповедника в оккупированном Крыму. Так, во время ремонтных работ было повреждено росписи 18-го века, на фасаде здания появились трещины и обвалилась штукатурка.

Напомним, Исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение по Крыму, которое дает возможность разместить мониторинговую миссию и охранять памятники культуры на оккупированном полуострове.

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