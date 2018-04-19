Біля Ханського палацу в окупованому Криму влаштували одиночні пікети
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. В окупованому Бахчисараї біля Ханського палацу відбувся одиночний пікет. Про це в Facebook повідомляє "Кримська солідарність", передає УНН.
"Одиночний пікет біля Ханського палацу", - йдеться в повідомленні.
Так, на пікет вийшов чоловік з плакатом, на якому був напис "Stop vandal". Пізніше на місце проведення акції приїхала поліція і змусила чоловіка згорнути плакат.
"... пікетника відвезли у відділок, взяли свідчення і відпустили", - повідомила "Кримська солідарність".
Через деякий час вийшов другий пікетник на ім'я Ролан.
"Другий пікетник деякий час стояв з розгорнутим плакатом, а потім завершив пікет", - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, Міністерство культури України висловило протест з проведення масштабних робіт на пам'ятці національного значення на території Бахчисарайського заповідника в окупованому Криму. Так, під час ремонтних робіт було пошкоджено розпис 18-го століття, на фасаді будівлі з'явилися тріщини і обвалилась штукатурка.
Нагадаємо, Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалив рішення щодо Криму, яке дає можливість розмістити моніторингову місію і охороняти пам'ятки культури на окупованому півострові.