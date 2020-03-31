У Екатериновки на российской мине подорвался военный
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Во вторник в районе населенного пункта Екатериновка украинский военнослужащий получил травму в результате подрыва на противопехотной мине. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.
“Сегодня, 31 марта в районе населенного пункта Екатериновка, что на Луганщине, во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий получил травму в результате подрыва на противопехотной мине. Воину предоставили надлежащую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья тяжелое”, — сообщили в штабе.
Отмечается что, по предварительным данным, мина была российского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями.
“Применение таких боеприпасов который раз подтверждает, что российские оккупанты откровенно пренебрегают требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий”, — отметили в штабе.
Напомним, 30 марта вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один — боевое поражение.