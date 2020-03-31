Біля Катеринівки на російській міні підірвався військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У вівторок в районі населеного пункту Катеринівка український військовослужбовець отримав травму внаслідок підриву на протипіхотній міні. Наразі він перебуває у важкому стані. Про це повідомляє пресцентр Штабу ООС, передає УНН.
“Сьогодні, 31 березня в районі населеного пункту Катеринівка, що на Луганщині, під час виконання бойових завдань один український військовослужбовець отримав травму внаслідок підриву на протипіхотній міні. Воїну надали належну медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я тяжкий”, — повідомили в штабі.
Зазначається що, запопередніми даними, міна була російського виробництва і належить до боєприпасів, які заборонені Женевськими конвенціями.
“Застосування таких боєприпасів вкотре підтверджує, що російські окупанти відверто нехтують вимогами Міжнародного гуманітарного права при веденні бойових дій”, — наголосили в Штабі.
Нагадаємо, 30 березня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, троє отримали поранення та один — бойове ураження.