Возле Днепра спасатели освободили женщину из поврежденной машины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Во вторник в 18:00 в Службу спасения 101 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Днепр-Каменское вблизи села Горького Днепровского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
По указанному адресу направлены очередные отделения 7 и 8 государственных пожарно-спасательных частей 1 государственного пожарно-рятувльного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По прибытию спасателей на место происшествия, установлено, что произошло столкновение двух легковых автомобилей: Daewoo Sens и Nissan Qashqai, в результате чего обе машины вылетели в кювет.
Водитель автомобиля Nissan Qashqai - женщину, 1993 года рождения, зажало внутри транспортного средства, поэтому понадобилась помощь сотрудников ДСНС.
С помощью специального оборудования личным составом пожарно-спасательного подразделения пострадавшая была деблокирована из конструкций поврежденной машины и переданы сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.
К спасательным работам привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
Напомним, в ДТП с маршруткой в Днепропетровской области пострадали 10 человек.