Возле Днепра спасатели освободили женщину из поврежденной машины

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112001 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122683 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114216 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120187 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125367 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150907 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150515 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140692 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 195143 просмотра

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Возле Днепра спасатели освободили женщину из поврежденной машины

Возле Днепра спасатели освободили женщину из поврежденной машины

Киев  •  УНН

 • 11424 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Во вторник в 18:00 в Службу спасения 101 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Днепр-Каменское вблизи села Горького Днепровского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

По указанному адресу направлены очередные отделения 7 и 8 государственных пожарно-спасательных частей 1 государственного пожарно-рятувльного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию спасателей на место происшествия, установлено, что произошло столкновение двух легковых автомобилей: Daewoo Sens и Nissan Qashqai, в результате чего обе машины вылетели в кювет.

Водитель автомобиля Nissan Qashqai - женщину, 1993 года рождения, зажало внутри транспортного средства, поэтому понадобилась помощь сотрудников ДСНС.

С помощью специального оборудования личным составом пожарно-спасательного подразделения пострадавшая была деблокирована из конструкций поврежденной машины и переданы сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

К спасательным работам привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Напомним, в ДТП с маршруткой в Днепропетровской области пострадали 10 человек.

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