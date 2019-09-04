Біля Дніпра рятувальники вивільнили жінку з пошкодженої автівки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У вівторок о 18:00 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на автошляху Дніпро- Кам’янське поблизу села Горького Дніпровського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
За вказаною адресою направлено чергові відділення 7 та 8 державних пожежно-рятувальних частин 1 державного пожежно-рятувльного загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
По прибуттю рятувальників до місця події, встановлено, що відбулось зіткнення двох легкових автомобілів: Daewoo Sens та Nissan Qashqai, внаслідок чого обидві автівки злетіли у кювет.
Водія автомобіля Nissan Qashqai - жінку, 1993 року народження, затисло всередині транспортного засобу, тож знадобилась допомога співробітників ДСНС.
За допомогою спеціального обладнання особовим складом пожежно-рятувального підрозділу потерпілу було деблоковано з конструкцій пошкодженої автівки та передано співробітникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації.
До рятувальних робіт залучено 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.
Нагадаємо, у ДТП з маршруткою на Дніпропетровщині постраждали 10 людей.