Возле "дома Ставицкого" в Киеве неизвестные жгли шины

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 94387 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101177 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101560 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115198 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102929 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105604 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112511 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117208 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123029 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134718 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Возле "дома Ставицкого" в Киеве неизвестные жгли шины

Возле "дома Ставицкого" в Киеве неизвестные жгли шины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Неизвестные лица сегодня жгли шины якобы возле дома экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого на улице Дубенский недалеко от Ботанического сада им.Гришко в Печерском районе Киева. Эту информацию УНН подтвердили в пресс-службе полиции Киева и столичного управления ГСЧС.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и пожарные.

По информации пресс-службы ГСЧС Киева, горели шины на площади 5 кв. м, но возгорание ликвидировали до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Также туда выехали сотрудники столичной полиции. Сейчас на месте происшествия, по данным отдела коммуникаций, работает оперативная группа, которая задокументировала соответствующее событие. Но пока детальной информации нет.

Напомним, драка произошла у пиццерии на улице Крещатик в Киеве, полиция определяется с квалификацией события.

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