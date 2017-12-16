Возле "дома Ставицкого" в Киеве неизвестные жгли шины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Неизвестные лица сегодня жгли шины якобы возле дома экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого на улице Дубенский недалеко от Ботанического сада им.Гришко в Печерском районе Киева. Эту информацию УНН подтвердили в пресс-службе полиции Киева и столичного управления ГСЧС.
На место происшествия выехали сотрудники полиции и пожарные.
По информации пресс-службы ГСЧС Киева, горели шины на площади 5 кв. м, но возгорание ликвидировали до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
Также туда выехали сотрудники столичной полиции. Сейчас на месте происшествия, по данным отдела коммуникаций, работает оперативная группа, которая задокументировала соответствующее событие. Но пока детальной информации нет.
Напомним, драка произошла у пиццерии на улице Крещатик в Киеве, полиция определяется с квалификацией события.