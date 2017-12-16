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Біля "будинку Ставицького" у Києві невідомі палили шини

Біля "будинку Ставицького" у Києві невідомі палили шини

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Невідомі особи сьогодні палили шини нібито біля будинку екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького на вулиці Дубенській неподалік Ботанічного саду ім.Гришка у Печерському районі Києва. Цю інформацію УНН підтвердили у прес-службі поліції Києва і столичного управління ДСНС.

На місце події виїхали співробітники поліції та пожежники.

За інформацією прес-служби ДСНС Києва, горіли шини на площі 5 кв. м, але загорання ліквідували до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

Також туди виїхали співробітники столичної поліції. Наразі на місці події, за даними відділу комунікацій, працює оперативна група, яка задокументувала відповідну подію. Але поки що детальної інформації немає.

Нагадаємо, бійка сталася біля піцерії на вулиці Хрещатик у Києві, поліція визначається з кваліфікацією події.

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