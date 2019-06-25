У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло во вторник у побережья Камчатки. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает УНН.
Согласно сообщению, толчки были зафиксированы в 12:05 UTC на глубине 33 км. Эпицентр землетрясения находился в 113 км к востоку от населенного пункта Усть-Камчатск.
Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. Угрозы цунами пока нет.
Напомним, вчера мощное землетрясение затронуло Австралию.