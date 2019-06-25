У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3

Согласно сообщению, толчки были зафиксированы в 12:05 UTC на глубине 33 км. Эпицентр землетрясения находился в 113 км к востоку от населенного пункта Усть-Камчатск.



Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. Угрозы цунами пока нет.



Напомним, вчера мощное землетрясение затронуло Австралию.