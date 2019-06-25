Біля берегів Камчатки стався землетрус магнітудою 6,3
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Землетрус магнітудою 6,3 стався у вівторок біля узбережжя Камчатки. Про це повідомила Геологічна служба США, передає УНН.
Згідно з повідомленням, поштовхи були зафіксовані о 12:05 UTC на глибині 33 км. Епіцентр землетрусу знаходився в 113 км на схід від населеного пункту Усть-Камчатськ.
Відомості про потерпілих і руйнування не надходили. Загрози цунамі поки немає.
Нагадаємо, вчора потужне землетрус торкнувся Австралію.