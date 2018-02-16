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10 марта, 17:10 • 79364 просмотра

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10 марта, 16:40 • 82092 просмотра

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Большинство украинских предпринимателей выступают против законопроекта "Купуй українське"

Большинство украинских предпринимателей выступают против законопроекта "Купуй українське"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 февраля. УНН. 88% украинского бизнеса против законопроекта “Покупай украинское”. Об этом в эфире “5 канала” сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, передает УНН.

“Мы провели опрос бизнеса, который участвует в ProZorro. 88% бизнеса против этого законопроекта”, — отметил Нефедов.

Как уточнил он, законопроект противоречит соглашению об ассоциации с ЕС в экономической сфере и соглашению о государственных закупках ВТО. Кроме того, по словам первого заместителя Минэкономразвития, посол Канады в Украине Роман Ващук, говорил, что он также противоречит и соглашению о ЗСТ с Канадой.

“За красивым названием ”Покупай украинское“ скрывается желание чтобы избаранные компании выигрывали тендеры в ручном режиме и получали переплату наших с вами денег как налогоплательщиков. Он разрушает справедливый механизм оценки предложения в закупках. Мы приходим к тому, что кто-то начнет оценивать десятки тысяч предложений, поступающих в ProZorro ежедневно, на их украинскость”, - добавил Нефедов.

Он уточнил, что все крупные компании-участники публичных закупок от “Нафтогаза”, “Укргаздобычи” до “Укрпочты” и т.д. говорят, что они категорически против этого закона, ведь он приведет к удорожанию товаров, которые они закупают, и к тому, что они смогут построить меньше, купить меньше, отремонтировать меньше.

“Я надеюсь, что нам удастся убедить коалицию и оппозиционных депутатов в том, что этот законопроект будет иметь нагавтивное влияние. А если у них действительно есть желание поддерживать украинский бизнес, то это можно делать более прозрачными и менее коррупционными способами”, — резюмировал Нефедов.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддерживает то , что надо покупать украинское и платить украинцам, но убежден, что проект закона нужно дорабатывать и совершенствовать.

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