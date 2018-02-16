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Більшість українських підприємців виступають проти законопроекту "Купуй українське"

Більшість українських підприємців виступають проти законопроекту "Купуй українське"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. 88% українського бізнесу проти законопроекту “Купуй українське”. Про це в ефірі “5 каналу” повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов, передає УНН.

"Ми провели опитування бізнесу, який бере участь у ProZorro. 88% бізнесу проти цього законопроекту", - наголосив Нефьодов.

Як уточнив він, законопроект суперечить угоді про асоціацію з ЄС в економічній сфері, і угоді про державні закупівлі СОТ. Крім того, за словами першого заступника Мінекономрозвитку, посол Канади в Україні Роман Ващук, говорив, що він також суперечить і угоді про ЗВТ з Канадою.

"Під красивою назвою "Купуй українське" ховається бажання аби обрані компанії вигравали тендери в ручному режимі і отримували переплату наших з вами грошей як платників податків. Він руйнує справедливий механізм оцінки пропозиції в закупівлях. Ми приходимо до того, що хтось оцінюватиме десятки тисяч пропозицій, які поступають у ProZorro щодня, на їх українськість", - додав Нефьодов.

Він уточнив, що усі великі компанії-учасники публічних закупівель від "Нафтогазу", "Укргазвидобування" до "Укрпошти" і т.д. кажуть, що вони категорично проти цього закону, адже він призведе до здорожчання товарів, які вони закуповують, та до того, що вони зможуть побудувати менше, купити менше, відремонтувати менше.

"Я сподіваюсь, що нам вдасться переконати коаліцію і опозиційних депутатів у тому, що цей законопроект є шкідливим. А якщо у них справді є бажання підтримувати український бізнес, то це можна робити у більш прозорий і менш корупційний спосіб", - резюмував Нефьодов.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман підтримує те, що треба купувати українське та платити українцям, але переконаний, що проект закону треба доопрацьовувати та вдосконалювати.

Українські Національні Новини

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