Большинство немцев за четвертый срок канцлерства А.Меркель - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Большинство немцев хотели бы снова, в четвертый раз, видеть Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ. Об этом свидетельствуют результаты последнего социологического опроса, проведенного институтом Emnid, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Согласно данным этого исследования, 55 процентов опрошенных высказываются за то, чтобы Ангела Меркель снова возглавляла немецкое правительство после парламентских выборов, которые состоятся в 2017 году. Зато 39 процентов респондентов не хотят снова видеть А.Меркель в канцлерском кресле. Наибольшую поддержку канцлер ФРГ имеет среди сторонников христианских демократов (92 процента за четвертый срок) и среди женщин (66 процентов).
Кроме того, большинство опрошенных, которые собираются на предстоящих выборах голосовать за нынешнего "младшего" коалиционного партнера Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), тоже хотят, чтобы А.Меркель снова возглавляла правительство ФРГ. За это высказались 54 процента опрошенного электората СДПГ.
Как сообщал УНН, в Германии Ф.-В.Штайнмаера официально представили как кандидата в президенты.