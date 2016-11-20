Більшість німців за четвертий термін канцлерства А.Меркель - опитування

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 3777 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 15105 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 57181 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 129018 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 193006 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 187443 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 209166 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196308 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151690 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152805 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 135489 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 177819 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 115170 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 68357 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 43221 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 468683 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 310011 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 373030 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 485036 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 729880 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 115170 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 177819 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 124352 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 159483 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 182767 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Більшість німців за четвертий термін канцлерства А.Меркель - опитування

Більшість німців за четвертий термін канцлерства А.Меркель - опитування

Київ • УНН

 • 11853 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Більшість німців хотіли би знову, учетверте, бачити Анґелу Меркель на посаді канцлерки ФРН. Про це свідчать результати останнього соціологічного опитування, проведеного інститутом Emnid, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Згідно з даними цього дослідження, 55 відсотків опитаних висловлюються за те, щоб Анґела Меркель знову очолювала німецький уряд після парламентських виборів, що відбудуться 2017 року. Натомість 39 відсотків респондентів не хочуть знову бачити Меркель у канцлерському кріслі. Найбільшу підтримку канцлерка ФРН має серед прибічників християнських демократів (92 відсотки за четвертий термін) і серед жінок (66 відсотків).

Крім того, більшість опитаних, котрі збираються на майбутніх виборах голосувати за теперішнього "молодшого" коаліційного партнера Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН), теж хочуть, щоб Меркель знову очолювала уряд ФРН. За це висловилися 54 відсотки опитаного електорату СДПН.

Як повідомляв УНН, у Німеччині Ф.Штайнмаєра офіційно представили як кандидата у президенти

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$86,303.50
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$74.99
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,899.84