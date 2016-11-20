Більшість німців за четвертий термін канцлерства А.Меркель - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Більшість німців хотіли би знову, учетверте, бачити Анґелу Меркель на посаді канцлерки ФРН. Про це свідчать результати останнього соціологічного опитування, проведеного інститутом Emnid, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Згідно з даними цього дослідження, 55 відсотків опитаних висловлюються за те, щоб Анґела Меркель знову очолювала німецький уряд після парламентських виборів, що відбудуться 2017 року. Натомість 39 відсотків респондентів не хочуть знову бачити Меркель у канцлерському кріслі. Найбільшу підтримку канцлерка ФРН має серед прибічників християнських демократів (92 відсотки за четвертий термін) і серед жінок (66 відсотків).
Крім того, більшість опитаних, котрі збираються на майбутніх виборах голосувати за теперішнього "молодшого" коаліційного партнера Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН), теж хочуть, щоб Меркель знову очолювала уряд ФРН. За це висловилися 54 відсотки опитаного електорату СДПН.
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