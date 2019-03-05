Большинство самых загрязненных городов мира находятся в Индии - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Согласно новому отчету Greenpeace и AirVisual, на Индию приходится 22 из 30 городов мира с наихудшим загрязнением воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Гуруграм, пригород индийской столицы Нью-Дели, является самым загрязненным городом в мире, согласно данным Greenpeace и AirVisual, которые в 2018 году обнаружили, что его средний показатель качества воздуха составляет 135,8 - почти в три раза больше, чем Агентство по охране окружающей среды США считает здоровым.
Согласно отчету, загрязнение воздуха станет причиной около 7 миллионов преждевременных смертей в мире в следующем году и окажет серьезное экономическое влияние.
Эта проблема особенно заметна в Южной Азии. 18 из 20 самых загрязненных городов мира находятся в Индии, Пакистане или Бангладеш, включая основные населенные пункты Лахора, Дели и Дакки, которые заняли 10-е, 11-е и 17-е места соответственно в прошлом году.
Изменение климата "усугубляет последствия загрязнения воздуха из-за изменения атмосферных условий и усиления лесных пожаров", говорится в докладе.
В то время как страны Южной Азии, наряду с Китаем, пострадали больше всего, загрязнение воздуха является глобальной проблемой.
Из 3000 городов, измеренных в отчете, 64% превысили ежегодные рекомендации Всемирной организации здравоохранения по воздействию загрязнения воздуха.
Несмотря на улучшение в Китае, однако, многие соседние страны пострадали от значительного увеличения загрязнения, в том числе в Индонезии, Южной Корее, Вьетнаме и Таиланде.
Напомним, согласно новейшим данным, самое плохое качество воздуха в Европе - в Македонии, Болгарии и Польши, лучшее - в Эстонии.