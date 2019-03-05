Більшість найзабрудненіших міст світу знаходяться в Індії - дослідження

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Відповідно до нового звіту Greenpeace і AirVisual, на Індію припадає 22 з 30 міст світу з найгіршим забрудненням повітря. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Гуруграм, передмістя індійської столиці Нью-Делі, є найбільш забрудненим містом в світі, згідно з даними Greenpeace і AirVisual, які в 2018 році виявили, що його середній показник якості повітря становить 135,8 - майже в три рази більше, ніж Агентство з охорони навколишнього середовища США вважає здоровим.

Згідно зі звітом, забруднення повітря стане причиною близько 7 мільйонів передчасних смертей в світі в наступному році і чинитиме серйозний економічний вплив.

Ця проблема особливо помітна в Південній Азії. 18 з 20 найбільш забруднених міст світу знаходяться в Індії, Пакистані або Бангладеш, включаючи основні населені пункти Лахора, Делі і Дакки, які зайняли 10-е, 11-е і 17-е місця відповідно в минулому році.

Зміна клімату "посилює наслідки забруднення повітря через зміни атмосферних умов і посилення лісових пожеж", йдеться в доповіді.

У той час як країни Південної Азії, поряд з Китаєм, постраждали найбільше, забруднення повітря є глобальною проблемою.

З 3 тисяч міст, виміряних в звіті, 64% перевищили щорічні рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я по впливу забруднення повітря.

Незважаючи на поліпшення в Китаї, однак, багато сусідніх країн постраждали від значного збільшення забруднення, в тому числі в Індонезії, Південній Кореї, В'єтнамі та Таїланді.

Нагадаємо, згідно з найновішими даними, найгірша якість повітря у Європі — у Македонії, Болгарії і Польщі, найліпша — в Естонії.

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