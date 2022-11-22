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Большинство частей иранских БПЛА производятся европейскими и американскими компаниями – WSJ

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Большинство частей иранских беспилотников производятся в США, Европе, а также в других странах-союзниках. Об этом свидетельствуют новые разведывательные данные, собранные из сбитых в Украине иранских беспилотников, пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Отмечается, что такая информация вызывает беспокойство среди западных чиновников и аналитиков, и побуждает правительство США к расследованию.

Специалисты военной разведки Украины исследовали, что три четверти компонентов иранских беспилотников американского производства. Эти выводы были сделаны после того, как украинские воины сбили несколько беспилотников, в том числе Mohajer-6, приземлившегося невредимым.

Как информирует ГУР МОУ, сотрудники военной разведки Украины выяснили, откуда происходят комплектующие беспилотники, которые россияне закупили в Иране для ведения боевых действий в Украине. Также специалисты ГУР обнаружили детали маркированные на официальном языке Ирана – фарси.

Все доказательства причастности представителей иностранных стран к поставке оружия и его комплектующих террористической россии будут переданы международным организациям для наложения на них экономических санкций.

Дополнение

Иран, на фоне информации о поставках Тегераном Москве ударных беспилотников, заявил об экспертной встрече с украинскими экспертами по этому вопросу.

Министерство иностранных дел Украины подтвердило экспертную встречу с представителями Ирана по дронам-камикадзе, которые использует рф.

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