МЗС України підтвердило зустріч з Іраном щодо дронів-камікадзе, які використовує рф
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ України підтвердило експертну зустріч з представниками Ірану щодо дронів-камікадзе, які використовує рф. Про це журналісту УНН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
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“Така експертна зустріч дійсно відбулася. Подробиці я розголошувати не можу. Водночас можу запевнити, що українська сторона продовжує вживати максимально жорстких заходів, аби унеможливити використання іранської зброї з боку росії задля війни проти України. Україна довела до відома Ірану позицію про те, що наслідки співучасті в агресії рф будуть неспівставними із потенційною вигодою від співпраці з росією”, – сказав НІколенко.
Доповнення
Іран, на тлі інформації про постачання Тегераном москві ударних безпілотників, заявив про експертну зустріч з українськими експертами щодо цього питання.
На початку листопада Тегеран запропонував Києву провести зустріч для вивчення даних щодо застосування іранських дронів в Україні.
До цього відбулася розмова голови МЗС Дмитра Кулеби з іранським колегою, під час якої перший зажадав Іран негайно припинити постачання зброї до росії.