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Іран заявив про зустріч з Україною щодо дронів

Іран заявив про зустріч з Україною щодо дронів

Київ • УНН

 • 504098 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Іран, на тлі інформації про постачання Тегераном москві ударних безпілотників, заявив про експертну зустріч з українськими експертами щодо цього питання, повідомляє IRNA, пише УНН.

Деталі

"Наразі було зроблено важливі кроки у спільному діалозі між іранськими та українськими експертами у сфері оборони, і ця взаємодія продовжиться, щоб усувати будь-які непорозуміння з цього приводу", - заявили у постпредстві Ісламської Республіки при ООН.

Після заяв американської газети The Washington Post про запуск масового виробництва військових безпілотників іранської розробки в росії, місія Ірану при ООН у своєму листі газеті повідомила, що "Тегеран запросив спільну експертну зустріч із владою України для розгляду таких тверджень", пише видання.

«Протягом багатьох років Ісламська Республіка Іран та росія підтримували двосторонню оборонну, наукову та дослідницьку співпрацю, яка передувала початку українського конфлікту», йдеться у заяві постпредства Ірану.

Як зазначається, "враховуючи, що п'ятирічне збройове ембарго щодо Ірану відповідно до резолюції 2231 Ради Безпеки ООН закінчилося у жовтні 2020 року, Ісламська Республіка Іран приділяє пріоритетну увагу розширенню оборонної співпраці з іншими країнами".

Також зазначається, що "Ісламська Республіка Іран з самого початку війни в Україні зайняла чітку та незмінну позицію, наголошуючи, що всі держави-члени ООН мають повністю поважати цілі та принципи, закріплені у Статуті Організації Об'єднаних Націй, а також міжнародне право, включаючи повагу до суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності".

Доповнення

5 листопада міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдуллахіян вперше визнав, що його країна поставила росії дрони, але наполягав на тому, що передача відбулася до війни рф проти України, під час якої дрони іранського походження бомбардували Київ

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