Иран заявил о встрече с Украиной по дронам

Детали

"К настоящему времени были предприняты важные шаги в совместном диалоге между иранскими и украинскими экспертами в сфере обороны, и это взаимодействие продолжится, чтобы устранять любые недопонимания по этому поводу", - заявили в постпредстве Исламской Республики при ООН.

После заявлений американской газеты The Washington Post о запуске массового производства военных беспилотников иранской разработки в россии, миссия Ирана при ООН в своем письме газете сообщила, что "Тегеран запросил совместную экспертную встречу с властями Украины для рассмотрения таких утверждений", пишет издание.

«В течение многих лет Исламская Республика Иран и Россия поддерживали двустороннее оборонное, научное и исследовательское сотрудничество, которое предшествовало началу украинского конфликта», говорится в заявлении постпредства Ирана.

Как отмечается, "читывая, что пятилетнее оружейного эмбарго в отношении Ирана в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН истекло в октябре 2020 года, Исламская Республика Иран уделяет приоритетное внимание расширению оборонного сотрудничества с другими странами".

Также отмечается, что "Исламская Республика Иран с самого начала войны на Украине заняла четкую и неизменную позицию, подчеркивая, что все государства-члены ООН должны полностью уважать цели и принципы, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций, а также международное право, включая уважение суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности".

Дополнение

5 ноября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиян впервые признал, что его страна поставила россии дроны, но настаивал на том, что передача состоялась до войны рф против Украины, во время которой дроны иранского происхождения бомбили Киев.