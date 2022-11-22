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Иран заявил о встрече с Украиной по дронам

Киев • УНН

 • 504097 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Иран, на фоне информации о поставках Тегераном москве ударных беспилотников, заявил об экспертной встрече с украинскими экспертами по этому вопросу, сообщает IRNA, пишет УНН.

Детали

"К настоящему времени были предприняты важные шаги в совместном диалоге между иранскими и украинскими экспертами в сфере обороны, и это взаимодействие продолжится, чтобы устранять любые недопонимания по этому поводу", - заявили в постпредстве Исламской Республики при ООН.

После заявлений американской газеты The Washington Post о запуске массового производства военных беспилотников иранской разработки в россии, миссия Ирана при ООН в своем письме газете сообщила, что "Тегеран запросил совместную экспертную встречу с властями Украины для рассмотрения таких утверждений", пишет издание.

«В течение многих лет Исламская Республика Иран и Россия поддерживали двустороннее оборонное, научное и исследовательское сотрудничество, которое предшествовало началу украинского конфликта», говорится в заявлении постпредства Ирана.

Как отмечается, "читывая, что пятилетнее оружейного эмбарго в отношении Ирана в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН истекло в октябре 2020 года, Исламская Республика Иран уделяет приоритетное внимание расширению оборонного сотрудничества с другими странами".

Также отмечается, что "Исламская Республика Иран с самого начала войны на Украине заняла четкую и неизменную позицию, подчеркивая, что все государства-члены ООН должны полностью уважать цели и принципы, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций, а также международное право, включая уважение суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности".

Дополнение

5 ноября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиян впервые признал, что его страна поставила россии дроны, но настаивал на том, что передача состоялась до войны рф против Украины, во время которой дроны иранского происхождения бомбили Киев.

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