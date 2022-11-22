Більшість частин іранських БПЛА виробляються європейськими та американськими компаніями – WSJ

Деталі

Наголошується, що така інформація викликає занепокоєння серед західних чиновників і аналітиків, і спонукає уряд США до розслідування.

Фахівці воєнної розвідки України дослідили, що три чверті компонентів іранських безпілотників американського виробництва. Ці висновки були зроблені після того, як українські воїни збили кілька безпілотників, у тому числі Mohajer-6, який приземлився неушкодженим.

Як інформує ГУР МОУ, співробітники воєнної розвідки України з’ясували звідки походять комплектуючі безпілотники, який росіяни закупили в Ірані для ведення бойових дій в Україні. Також фахівці ГУР виявили деталі марковані офіційною мовою Ірану – фарсі.

Всі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її комплектуючих терористичній росії будуть передані до міжнародних організацій для накладення на них економічних санкцій.

Доповнення

Іран, на тлі інформації про постачання Тегераном москві ударних безпілотників, заявив про експертну зустріч з українськими експертами щодо цього питання.

Міністерство закордонних справ України підтвердило експертну зустріч з представниками Ірану щодо дронів-камікадзе, які використовує рф.