Больше половины украинцев поддерживают крымскотатарскую автономию
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. По данным социологического исследования, 54% опрошенных украинцев поддерживают крымскотатарскую автономию. Об этом заявил председатель Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Рефат Чубаров в интервью изданию Новое Время, передает УНН.
"Ситуация в украинском обществе за последние годы кардинально изменилась. Последнее социологическое исследование показывает, что 54% респондентов высказываются в поддержку национально-территориальной автономии крымских татар в Крыму. Для крымских татар это колоссальный прорыв по сравнению с тем, что было до оккупации Крыма", - отметил Чубаров.
По эго словам, украинское общество заново осмысливает Крым, и в этом украинском осмыслении крымские татары – коренной народ Крыма.
"Жаль, что украинский политикум всегда сильно отстает от украинского общества", - добавил он.
Как сообщал УНН, по мнению Чубарова затягивание с внесением на рассмотрение Верховной Радой Украины законопроекта об крымскотатарской автономии - большое заблуждение.
Напомним, Рефат Чубаров заявил, что Верховная Рада Украины год не может рассмотреть три законопроекта по Крыму.