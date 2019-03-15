Больше половины украинцев поддерживают крымскотатарскую автономию

"Ситуация в украинском обществе за последние годы кардинально изменилась. Последнее социологическое исследование показывает, что 54% респондентов высказываются в поддержку национально-территориальной автономии крымских татар в Крыму. Для крымских татар это колоссальный прорыв по сравнению с тем, что было до оккупации Крыма", - отметил Чубаров.

По эго словам, украинское общество заново осмысливает Крым, и в этом украинском осмыслении крымские татары – коренной народ Крыма.

"Жаль, что украинский политикум всегда сильно отстает от украинского общества", - добавил он.

Как сообщал УНН, по мнению Чубарова затягивание с внесением на рассмотрение Верховной Радой Украины законопроекта об крымскотатарской автономии - большое заблуждение.

Напомним, Рефат Чубаров заявил, что Верховная Рада Украины год не может рассмотреть три законопроекта по Крыму.