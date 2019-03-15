Понад 50% українців підтримують кримськотатарську автономію
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. За даними соціологічного дослідження, 54% опитаних українців підтримують кримськотатарську автономію. Про це заявив голова Меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат Рефат Чубаров в інтерв'ю виданню Новое Время, передає УНН.
"Ситуація в українському суспільстві за останні роки кардинально змінилася. Останнє соціологічне дослідження показує, що 54% респондентів висловлюються на підтримку національно-територіальної автономії кримських татар в Криму. Для кримських татар це колосальний прорив у порівнянні з тим, що було до окупації Криму", - зазначив Чубаров.
За его словами, українське суспільство заново осмислює Крим, і в цьому українському осмисленні кримські татари - корінний народ Криму.
"Шкода, що український політикум завжди сильно відстає від українського суспільства", - додав він.
Як повідомляв УНН, на думку Чубарова, затягування із внесенням на розгляд Верховною Радою України законопроекту про кримськотатарської автономії - велика помилка.
Нагадаємо, Рефат Чубаров заявив, що Верховна Рада України рік не може розглянути три законопроекти по Криму .