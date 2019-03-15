Чубаров: затягивание с крымскотатарской автономией - большое заблуждение
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Затягивание с внесением на рассмотрение Верховной Радой Украины законопроекта об крымскотатарской автономии - большое заблуждение. Об этом заявил председатель Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Рефат Чубаров в интервью изданию Новое Время, передает УНН.
"Я просил президента и представителя Конституционной комиссии Владимира Гройсмана как можно быстрее внести на рассмотрение Верховной рады пакет из трех законопроектов, обеспечивающих крымскотатарскую автономию. К сожалению, с принятием решения дотянули до предвыборной кампании, и сегодня из-за этого есть трудности с эго внесением. Считаю, что любое затягивание с внесением этого законопроекта – большое заблуждение", - сообщил он.
По эго словам, сейчас как раз такое время, что позиционирование украинских политиков по статусу Крыма будет показательным для украинского общества.
Как сообщал УНН, Рефат Чубаров сообщил, что Верховная Рада Украины год не может рассмотреть три законопроекта по Крыму.
Напомним, Порошенко готов предложить изменения в Конституцию относительно крымскотатарской автономии.