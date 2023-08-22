Более 3 млрд грн выделено из государственного бюджета на восстановление разрушенных россией медучреждений

Детали

Сейчас в рамках программы по восстановлению Украины и Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии выделены средства в сумме 3,29 млрд грн на восстановление 55 медицинских учреждений в 13 областях: Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская.

При этом из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии выделено 1,6 млрд грн на реконструкцию 24 объектов медицинских учреждений в 9 областях: Житомирская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская.

Еще 1,7 млрд грн финансирования предусмотрено в рамках программы по восстановлению Украины. Речь идет о 31 объекте медучреждений в 9 областях Украины: Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Одесская, Полтавская, Сумская, Черниговская, Винницкая.

Вскоре ожидается решение по 23 объектам, восстановление которых будет происходить за счет Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины (субвенция из государственного в местный бюджет).

С начала полномасштабной войны в результате террористических атак рф нанесен ущерб 1598 объектам в 639 медицинских учреждениях. Часть из них полностью разрушены, части нанесены различные виды повреждений (выбиты окна, поврежден фасад и т.д.). При этом 358 объектов уже удалось полностью восстановить, еще 426 – частично. В целом ожидаемая стоимость восстановления и восстановления разрушенного, по оценкам международных партнеров, составляет 16,4 миллиарда долларов.

"Перед нами – задача не просто отстроить разрушенное, а отстроить лучше, чем было. Обязательно принимая во внимание функционал каждого медицинского учреждения в соответствии с его ролью в состоятельной сети", – отмечает Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Отмечается, что это позволит наиболее эффективно распределять ограниченный финансовый ресурс ради достижения максимального результата – обеспечения качественной, доступной и бесплатной медицинской помощи для украинских пациентов.

На восстановление медицинской инфраструктуры направляются средства из разных источников: это и государственный бюджет, и помощь международных партнеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине расширили сеть медучреждений для трансплантаций и внесли изменения в тариф