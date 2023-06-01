Правительство направило 14 млн грн на поддержку медучреждений в Тернопольской и Черновицкой областях: куда пойдут средства
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Кабинет Министров Украины направил 14 млн гривен на поддержку медицинских учреждений в Тернопольской и Черновицкой областях. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, добавив, что средства пойдут на финансирование содержания в детских домах эвакуированных детей, передает УНН.
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“Перенаправляем в Тернопольскую и Черновицкую области 14 млн гривен субвенций на поддержку медицинских учреждений. Средства предусмотрены на финансирование содержания в детских домах эвакуированных детей. Это дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, которых переместили в относительно безопасные регионы”, – сказал премьер-министр.
Детали
Кроме этого, Кабинет министров одобрил стратегию развития иммунопрофилактики до 2030 года и план действий по ее реализации. Как отметил глава правительства, прежде всего, это касается детей. Государство эффективно выполнит свои обязательства по обеспечению украинцев качественными бесплатными вакцинами и своевременной вакцинацией.
“Модернизируем технологические модели организации питания в учебных заведениях. В частности, вводим такие понятия, как базовая опорная кухня и фабрика-кухня. В детских садах разрешаем организацию “кейтеринга”, – добавил Шмыгаль.
Дополнение
Кабинет Министров упростил процедуру получения статуса для детей, пострадавших из-за войны. Как сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, этот статус позволит ребенку получить компенсацию от россии.