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Правительство направило 14 млн грн на поддержку медучреждений в Тернопольской и Черновицкой областях: куда пойдут средства

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Кабинет Министров Украины направил 14 млн гривен на поддержку медицинских учреждений в Тернопольской и Черновицкой областях. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, добавив, что средства пойдут на финансирование содержания в детских домах эвакуированных детей, передает УНН.

Цитата

“Перенаправляем в Тернопольскую и Черновицкую области 14 млн гривен субвенций на поддержку медицинских учреждений. Средства предусмотрены на финансирование содержания в детских домах эвакуированных детей. Это дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, которых переместили в относительно безопасные регионы”, – сказал премьер-министр.

Детали

Кроме этого, Кабинет министров одобрил стратегию развития иммунопрофилактики до 2030 года и план действий по ее реализации. Как отметил глава правительства, прежде всего, это касается детей. Государство эффективно выполнит свои обязательства по обеспечению украинцев качественными бесплатными вакцинами и своевременной вакцинацией.

“Модернизируем технологические модели организации питания в учебных заведениях. В частности, вводим такие понятия, как базовая опорная кухня и фабрика-кухня. В детских садах разрешаем организацию “кейтеринга”, – добавил Шмыгаль.

Дополнение

Кабинет Министров упростил процедуру получения статуса для детей, пострадавших из-за войны. Как сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, этот статус позволит ребенку получить компенсацию от россии.

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