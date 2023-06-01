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Уряд спрямував 14 млн грн на підтримку медзакладів у Тернопільській та Чернівецькій областях: куди підуть кошти

Київ • УНН

 • 627847 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Кабінет Міністрів України спрямував 14 млн гривень на підтримку медичних закладів у Тернопільській та Чернівецькій областях. Про це повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, додавши, що кошти підуть на фінансування утримання в дитячих будинках евакуйованих дітей, передає УНН.

Цитата

“Переспрямовуємо у Тернопільську та Чернівецьку області 14 млн гривень субвенцій на підтримку медичних закладів. Кошти передбачені на фінансування утримання в дитячих будинках евакуйованих дітей. Це діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, яких перемістили у відносно безпечні регіони”, – сказав прем’єр-міністр.

Деталі

Окрім цього, Кабінет міністрів схвалив стратегію розвитку імунопрофілактики до 2030 року та план дій її реалізації. Як зазначив голова уряду, насамперед, це стосується дітей. Держава ефективно виконає свої зобов’язання із забезпечення українців якісними безкоштовними вакцинами та вчасною вакцинацією.

“Модернізуємо технологічні моделі організації харчування у закладах освіти. Зокрема, вводимо такі поняття, як базова опорна кухня та фабрика-кухня. У дитячих садочках дозволяємо організацію “кейтерінгу”, – додав Шмигаль.

Доповнення

Кабінет Міністрів спростив процедуру отримання статусу для дітей, які постраждали через війну. Як повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, цей статус дозволить дитині отримати компенсацію від росії.

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