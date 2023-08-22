Понад 3 млрд грн виділено з державного бюджету на відновлення зруйнованих росією медзакладів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. 3,29 млрд гривень виділено з державного бюджету на відновлення зруйнованих росією медзакладів. Кошти будуть спрямовані на відновлення 55 медичних закладів в 13 областях. Загалом очікувана вартість відбудови та відновлення зруйнованого, за оцінками міжнародних партнерів, становить 16,4 мільярда доларів, передає УНН з посиланням на МОЗ.
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Наразі в рамках програми з відновлення України та Фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділені кошти в сумі 3,29 млрд грн на відновлення 55 медичних закладів в 13 областях: Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська.
При цьому з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділено 1,6 млрд грн на реконструкцію 24 обʼєктів медичних закладів у 9 областях: Житомирська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська.
Ще 1,7 млрд грн фінансування передбачено в межах програми з відновлення України. Йдеться про 31 обʼєкт медзакладів у 9 областях України: Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Одеська, Полтавська, Сумська, Чернігівська.
Незабаром очікується рішення щодо 23 об’єктів, відновлення яких відбуватиметься коштом Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (субвенція з державного у місцевий бюджет).
Від початку повномасштабної війни внаслідок терористичних атак рф завдано шкоди 1598 об’єктам у 639 медичних закладах. Частина з них повністю зруйновані, частині завдано різні види пошкоджень (вибиті вікна, пошкоджено фасад тощо). При цьому 358 об’єктів вже вдалося повністю відновити, ще 426 – частково. Загалом очікувана вартість відбудови та відновлення зруйнованого, за оцінками міжнародних партнерів, становить 16,4 мільярда доларів.
"Перед нами – завдання не просто відбудувати зруйноване, а відбудувати краще, ніж було. Обовʼязково беручи до уваги функціонал кожного медичного закладу відповідно до його ролі у спроможній мережі", – зазначає Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.
Зазначається, що це дозволить найбільш ефективно розподіляти обмежений фінансовий ресурс заради досягнення максимального результату – забезпечення якісної, доступної та безоплатної медичної допомоги для українських пацієнтів.
На відбудову медичної інфраструктури спрямовуються кошти з різних джерел: це і державний бюджет, і допомога міжнародних партнерів.
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