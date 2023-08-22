Понад 3 млрд грн виділено з державного бюджету на відновлення зруйнованих росією медзакладів

ukru
29 березня, 17:57 • 272382 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 362206 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 301209 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 336296 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 301275 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220158 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204851 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164479 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535623 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175512 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9 м/с
89 %
744 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 79582 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 83504 перегляди
У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

30 березня, 15:35 • 50912 перегляди
Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня, 16:17 • 53512 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 56478 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 392782 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 535623 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569131 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566165 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466025 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205201 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 362206 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175233 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166139 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137042 перегляди
Актуальне
Понад 3 млрд грн виділено з державного бюджету на відновлення зруйнованих росією медзакладів

Понад 3 млрд грн виділено з державного бюджету на відновлення зруйнованих росією медзакладів

Київ • УНН

 • 692278 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. 3,29 млрд гривень виділено з державного бюджету на відновлення зруйнованих росією медзакладів. Кошти будуть спрямовані на відновлення 55 медичних закладів в 13 областях. Загалом очікувана вартість відбудови та відновлення зруйнованого, за оцінками міжнародних партнерів, становить 16,4 мільярда доларів, передає УНН з посиланням на МОЗ.

Деталі

Наразі в рамках програми з відновлення України та Фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділені кошти в сумі 3,29 млрд грн на відновлення 55 медичних закладів в 13 областях: Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська.

При цьому з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділено 1,6 млрд грн на реконструкцію 24 обʼєктів медичних закладів у 9 областях: Житомирська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська.

Ще 1,7 млрд грн фінансування передбачено в межах програми з відновлення України. Йдеться про 31 обʼєкт медзакладів у 9 областях України: Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Одеська, Полтавська, Сумська, Чернігівська.

Незабаром очікується рішення щодо 23 об’єктів, відновлення яких відбуватиметься коштом Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (субвенція з державного у місцевий бюджет).

Від початку повномасштабної війни внаслідок терористичних атак рф завдано шкоди 1598 об’єктам у 639 медичних закладах. Частина з них повністю зруйновані, частині завдано різні види пошкоджень (вибиті вікна, пошкоджено фасад тощо). При цьому 358 об’єктів вже вдалося повністю відновити, ще 426 – частково. Загалом очікувана вартість відбудови та відновлення зруйнованого, за оцінками міжнародних партнерів, становить 16,4 мільярда доларів.

"Перед нами – завдання не просто відбудувати зруйноване, а відбудувати краще, ніж було. Обовʼязково беручи до уваги функціонал кожного медичного закладу відповідно до його ролі у спроможній мережі", – зазначає Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Зазначається, що це дозволить найбільш ефективно розподіляти обмежений фінансовий ресурс заради досягнення максимального результату – забезпечення якісної, доступної та безоплатної медичної допомоги для українських пацієнтів.

На відбудову медичної інфраструктури спрямовуються кошти з різних джерел: це і державний бюджет, і допомога міжнародних партнерів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні розширили мережу медзакладів для трансплантацій і внесли зміни у тариф

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка
Tesla
$263.83
Brent
$72.88
Bitcoin
$82,415.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,123.20
Ethereum
$1,805.04