В Україні розширили мережу медзакладів для трансплантацій і внесли зміни у тариф
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Кабінет міністрів України розширив перелік медзакладів, які можуть проводити операції з трансплантації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, передає УНН.
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"Внесено зміни до постанов КМУ від 05.09.2018 N 707 "Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів" та від 18.12.2019 N 1083 "Про затвердження переліку послуг та тарифів на послуги з надання спеціалізованої медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, які надаються учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів», - написав Мельничук.
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За його словами, зокрема, доповнено перелік закладів охорони здоровʼя і наукових установ, які уклали з Міністерством охорони здоровʼя або із спеціальною державною установою "Український центр трансплант-координації" договір, новими закладами охорони здоровʼя - комунальним некомерційним підприємством "Лікарня Святого Мартина" та комунальним некомерційним підприємством "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради.
Також Мельничук повідомив, що доповнено примітку до тарифів на послуги з надання спеціалізованої медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, які надаються учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, в частині зменшення тарифу на вартість відповідних медичних виробів.