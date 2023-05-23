Львівські трансплантологи першими в Україні використали спеціальний апарат для пересадки нирки

Деталі

Апарат Kidneyassist наразі єдиний в Україні. Він не лише дозволяє збільшити час безпечного перебування органу поза тілом, а й допомагає оцінити стан і функцію нирки, а також спрогнозувати результат трансплантації.

"Апарат дає змогу, фактично, оживити нирку поза тілом. Є можливість перевірити, наскільки добре орган виділяє сечу", - наголошують медики.

Першим пацієнтом, який отримав донорську нирку із використанням апарату Kidneyassist, став 43-річний Ігор Міклуха з міста Овруч. Він з дитинства хворів на гломерулонефрит – недугу, що призводить до ниркової недостатності. У 26 років нирки Ігоря відмовили. Якийсь час чоловік перебував на гемодіалізі (процедура з очищення крові від токсинів та виведення надлишків води. Вона проводиться у медзакладі тричі на тиждень і триває по кілька годин).

"Нікуди не поїдеш, прив‘язаність до лікарні, постійна втома. Також треба слідувати дієті та води менше пити", - розповідає Ігор про життя на гемодіалізі.

У 2010-му в Запоріжжі Ігорю пересадили нирку. Він прожив з нею 10,5 повноцінних років. Донорський орган з часом відмовив, тому чоловік знову став на список очікування на пересадку вже в Центрі трансплантології у Львові.

Донорська нирка для Ігоря з’явилася в Одесі. Через повітряну загрозу, гвинтокрилами органи зараз не транспортують. Автівкою туди і назад до Львова – неблизький шлях. Найменший затор – і орган можна втратити. До того ж чим довше він поза тілом, тим менше шансів на успішну пересадку. Тому з допомогою апарату Kidneyassist, така відстань – уже не проблема, пише пресслужба ЛМР.

Забір нирки в Одесі здійснили о 07:00 ранку. А трансплантацію у Львові розпочали о 05:00 ранку наступного дня. Понад 23 години орган перебував поза межами тіла. Пристрій продовжив роботу нирки та зберіг її функцію. Орган запрацював просто на операційному столі. Пересадка пройшла успішно.

На четвертий день після трансплантації Ігор почувається добре і вже будує плани на майбутнє. Хоче подорожувати Україною.

Львівські медики вже мали схожий апарат для зберігання печінки, а тепер мають і для нирки.

Доповнення

Як повідомляв УНН, на початку травня, за ніч львівські медики провели чотири трансплантації, одна з яких унікальна, бо подвійна: одночасно пересадили підшлункову та нирку. Це була перша така операція, що успішно пройшла в Україні.

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