Львовские трансплантологи первыми в Украине задействовали специальный аппарат для пересадки почки

Детали

Аппарат Kidneyassist пока единственный в Украине. Он не только позволяет увеличить время безопасного пребывания органа вне тела, но и оценить состояние и функцию почки, а также спрогнозировать результат трансплантации.

"Аппарат позволяет фактически оживить почку вне тела. Есть возможность проверить, насколько хорошо орган выделяет мочу", - отмечают медики.

Первым пациентом, который получил донорскую почку с использованием аппарата Kidneyassist, стал 43-летний Игорь Миклуха из города Овруч. Он с детства болел гломерулонефритом – недуг, приводящий к почечной недостаточности. В 26 лет почки Игоря отказали. Какое-то время мужчина находился на гемодиализе (это процедура по очистке крови от токсинов и выведению излишков воды. Она проводится в медучреждении трижды в неделю и длится по несколько часов).

"Никуда не поедешь, привязанность к больнице, постоянная усталость. Также надо следовать диете и воды меньше пить", - рассказывает Игорь о жизни на гемодиализе.

В 2010-м в Запорожье Игорю пересадили почку. Он прожил с ней 10,5 полноценных лет. Донорский орган со временем отказал, поэтому мужчина снова стал на список ожидания на пересадку уже в Центре трансплантологии во Львове.

Донорская почка для Игоря появилась в Одессе. Из-за воздушной угрозы, вертолетами органы сейчас не транспортируют. На машине туда и обратно во Львов – неблизкий путь. Малейшая пробка – и орган можно потерять. К тому же, чем дольше он вне тела, тем меньше шансов на успешную пересадку. Поэтому с помощью аппарата Kidneyassist, такое расстояние – уже не проблема, пишет пресс-служба ЛМА.

Забор почки в Одессе осуществили в 07:00 утра. А трансплантацию во Львове начали в 05:00 утра следующего дня. Более 23 часов орган находился вне тела. Устройство продолжило работу почки и сохранило ее функцию. Орган заработал прямо на операционном столе. Пересадка прошла успешно.

На четвертый день после трансплантации Игорь чувствует себя хорошо и уже строит планы. Хочет путешествовать по Украине.

Львовские медики уже имели похожий аппарат для хранения печени, а теперь имеют и для почки.

Дополнение

Как сообщал УНН, в начале мая, за ночь львовские медики провели четыре трансплантации, одна из которых уникальная, потому что двойная: одновременно пересадили поджелудочную и почку. Это была первая такая операция, успешно прошедшая в Украине.

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