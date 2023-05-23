Львовские трансплантологи первыми в Украине задействовали специальный аппарат для пересадки почки
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Трансплантологи Первого медицинского объединения Львова первыми в Украине задействовали для пересадки донорской почки аппарат Kidneyassist. Он вдвое продлевает время возможного пребывания органа вне тела, что позволяет транспортировать почку из любой точки Украины, пишет УНН со ссылкой на сайт Львовского городского совета.
Детали
Аппарат Kidneyassist пока единственный в Украине. Он не только позволяет увеличить время безопасного пребывания органа вне тела, но и оценить состояние и функцию почки, а также спрогнозировать результат трансплантации.
"Аппарат позволяет фактически оживить почку вне тела. Есть возможность проверить, насколько хорошо орган выделяет мочу", - отмечают медики.
Первым пациентом, который получил донорскую почку с использованием аппарата Kidneyassist, стал 43-летний Игорь Миклуха из города Овруч. Он с детства болел гломерулонефритом – недуг, приводящий к почечной недостаточности. В 26 лет почки Игоря отказали. Какое-то время мужчина находился на гемодиализе (это процедура по очистке крови от токсинов и выведению излишков воды. Она проводится в медучреждении трижды в неделю и длится по несколько часов).
"Никуда не поедешь, привязанность к больнице, постоянная усталость. Также надо следовать диете и воды меньше пить", - рассказывает Игорь о жизни на гемодиализе.
В 2010-м в Запорожье Игорю пересадили почку. Он прожил с ней 10,5 полноценных лет. Донорский орган со временем отказал, поэтому мужчина снова стал на список ожидания на пересадку уже в Центре трансплантологии во Львове.
Донорская почка для Игоря появилась в Одессе. Из-за воздушной угрозы, вертолетами органы сейчас не транспортируют. На машине туда и обратно во Львов – неблизкий путь. Малейшая пробка – и орган можно потерять. К тому же, чем дольше он вне тела, тем меньше шансов на успешную пересадку. Поэтому с помощью аппарата Kidneyassist, такое расстояние – уже не проблема, пишет пресс-служба ЛМА.
Забор почки в Одессе осуществили в 07:00 утра. А трансплантацию во Львове начали в 05:00 утра следующего дня. Более 23 часов орган находился вне тела. Устройство продолжило работу почки и сохранило ее функцию. Орган заработал прямо на операционном столе. Пересадка прошла успешно.
На четвертый день после трансплантации Игорь чувствует себя хорошо и уже строит планы. Хочет путешествовать по Украине.
Львовские медики уже имели похожий аппарат для хранения печени, а теперь имеют и для почки.
Дополнение
Как сообщал УНН, в начале мая, за ночь львовские медики провели четыре трансплантации, одна из которых уникальная, потому что двойная: одновременно пересадили поджелудочную и почку. Это была первая такая операция, успешно прошедшая в Украине.
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