Львовские трансплантологи первыми в Украине задействовали специальный аппарат для пересадки почки

ukru
19:26 • 44519 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 103182 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 106771 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107022 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101365 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94069 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110056 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131285 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170767 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 201914 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 64188 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 38716 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 33720 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 42800 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 21142 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 170767 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 201914 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 143774 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150313 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 186807 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 64188 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103549 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120576 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156276 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163155 просмотра
Актуальное
Львовские трансплантологи первыми в Украине задействовали специальный аппарат для пересадки почки

Львовские трансплантологи первыми в Украине задействовали специальный аппарат для пересадки почки

Киев • УНН

 • 617728 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Трансплантологи Первого медицинского объединения Львова первыми в Украине задействовали для пересадки донорской почки аппарат Kidneyassist. Он вдвое продлевает время возможного пребывания органа вне тела, что позволяет транспортировать почку из любой точки Украины, пишет УНН со ссылкой на сайт Львовского городского совета. 

Детали

Аппарат Kidneyassist пока единственный в Украине. Он не только позволяет увеличить время безопасного пребывания органа вне тела, но и оценить состояние и функцию почки, а также спрогнозировать результат трансплантации.

"Аппарат позволяет фактически оживить почку вне тела. Есть возможность проверить, насколько хорошо орган выделяет мочу", - отмечают медики.

Первым пациентом, который получил донорскую почку с использованием аппарата Kidneyassist, стал 43-летний Игорь Миклуха из города Овруч. Он с детства болел гломерулонефритом – недуг, приводящий к почечной недостаточности. В 26 лет почки Игоря отказали. Какое-то время мужчина находился на гемодиализе (это процедура по очистке крови от токсинов и выведению излишков воды. Она проводится в медучреждении трижды в неделю и длится по несколько часов).

"Никуда не поедешь, привязанность к больнице, постоянная усталость. Также надо следовать диете и воды меньше пить", - рассказывает Игорь о жизни на гемодиализе.

В 2010-м в Запорожье Игорю пересадили почку. Он прожил с ней 10,5 полноценных лет. Донорский орган со временем отказал, поэтому мужчина снова стал на список ожидания на пересадку уже в Центре трансплантологии во Львове.

Донорская почка для Игоря появилась в Одессе. Из-за воздушной угрозы, вертолетами органы сейчас не транспортируют. На машине туда и обратно во Львов – неблизкий путь. Малейшая пробка – и орган можно потерять. К тому же, чем дольше он вне тела, тем меньше шансов на успешную пересадку. Поэтому с помощью аппарата Kidneyassist, такое расстояние – уже не проблема, пишет пресс-служба ЛМА.

Забор почки в Одессе осуществили в 07:00 утра. А трансплантацию во Львове начали в 05:00 утра следующего дня. Более 23 часов орган находился вне тела. Устройство продолжило работу почки и сохранило ее функцию. Орган заработал прямо на операционном столе. Пересадка прошла успешно.

На четвертый день после трансплантации Игорь чувствует себя хорошо и уже строит планы. Хочет путешествовать по Украине.

Львовские медики уже имели похожий аппарат для хранения печени, а теперь имеют и для почки.

Дополнение

Как сообщал УНН, в начале мая, за ночь львовские медики провели четыре трансплантации, одна из которых уникальная, потому что двойная: одновременно пересадили поджелудочную и почку. Это была первая такая операция, успешно прошедшая в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество операций по пересадке сердца в Украине увеличивается ежегодно: врачи провели еще одну

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Здоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы