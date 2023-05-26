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В Украине расширили сеть медучреждений для трансплантаций и внесли изменения в тариф

Киев • УНН

 • 498355 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Кабинет министров Украины расширил перечень медучреждений, которые могут проводить операции по трансплантации. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Внесены изменения в постановления КМУ от 05.09.2018 № 707 "Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по изменению механизма финансового обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов" и от 18.12.2019 № 1083 "Об утверждении перечня услуг и тарифов на услуги по оказанию специализированной медицинской помощи методом трансплантации органов и других анатомических материалов, которые предоставляются участниками пилотного проекта по изменению механизма финансового обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов, которые предоставляются участниками пилотного проекта по изменению механизма финансового обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов" - написал Мельничук.

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Детали

По его словам, в частности, дополнен перечень учреждений здравоохранения и научных учреждений, которые заключили с Министерством здравоохранения или со специальным государственным учреждением "Украинский центр трансплант-координации" договор, новыми учреждениями здравоохранения - коммунальным некоммерческим предприятием "Больница Святого Мартина" и коммунальным некоммерческим предприятием "Центральная городская клиническая больница" Сумского городского совета.

Также Мельничук сообщил, что дополнено примечание к тарифам на услуги по оказанию специализированной медицинской помощи методом трансплантации органов и других анатомических материалов, которые предоставляются участниками пилотного проекта по изменению механизма финансового обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов, в части уменьшения тарифа на стоимость соответствующих медицинских изделий.

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