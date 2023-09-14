Более двадцати жителей Крыма попали под суд за украинскую музыку

Цитата

“Не менее чем 21 житель Крыма предстал перед судом и/или извинился за то, что слушал и пел песни на украинском языке, а ещё за то, что танцевал под них или просто включил по просьбе других людей. ... Любое публичное выражение симпатии к Украине — фото украинского флага в соцсетях, фраза „Слава Украине“ — могут стать поводом для преследования”, — пишет “Вёрстка”.

Детали

Для того чтобы попасть под суд за антивоенную позицию, жителям Крыма не обязательно выражать свои взгляды публично. Как минимум 22 человека, как подсчитала “Вёрстка”, были оштрафованы по статье о дискредитации российской армии за то, что в личной беседе высказались против войны.

По данным СМИ, двух жительниц Крыма — обладательницу титула “Мисс Крым — 2022” Ольгу Валееву и её подругу — наказали за то, что они записали на видео, как поют “Червону калину”, и выложили эту запись в соцсети.

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На штраф в 35 и 30 тысяч рублей попали двое жителей посёлка Кировское — Дилявер Меметов и Юнус Буджека. Парни громко слушали в машине победившую на “Евровидении” песню украинской хип-хоп группы Kalush Orchestra “Стефания”.



Напомним

Крым — один из лидеров по осужденным за “дискредитацию российской армии”. Ранее УНН писал, что начала полномасштабного вторжения россии в Украину суды Крыма вынесли обвинительные решения по этой статье в отношении более 470 человек, в том числе более 50 представителей молодежи.