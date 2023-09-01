Российские власти привлекли к ответственности за "дискредитацию армии" более 470 человек в Крыму

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“С началом полномасштабного вторжения в административный и уголовный кодекс рф были внесены новые статьи за так называемую “дискредитацию российской армии”. Это, если очень коротко говорить, так называемая статья 20.3.3. Естественно, она распространяется на территорию оккупированного Крымского полуострова и других оккупированных территорий. Нами из мониторинга с момента введения этой статьи известно о 473 производствах на территории временно оккупированного Крыма. Это в частности либо штрафы в размере 30-50 тысяч рублей, либо аресты на 5-7 суток”, - отметил Бондаренко.

Он добавил, что граждан арестовывают за прослушивание украинской музыки, публичное пение, татуировки с украинским гербом и другие действия.

"Также более 50 случаев, когда привлекаются к ответственности за так называемую “дискредитацию российской армии”, приходятся на представителей молодежи, которые сейчас, несмотря на тотальное давление и пропаганду, проявляют свою позицию”, - сообщил Бондаренко.

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