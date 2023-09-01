Російська влада притягнула до відповідальності за “дискредитацію армії” понад 470 людей у Криму

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“З початком повномасштабного вторгнення в адміністративний та кримінальний кодекс рф були внесені нові статті за так звану “дискредитацію російської армії”. Це, якщо дуже коротко говорити, так звана стаття 20.3.3. Звісно, вона поширюється на територію окупованого Кримського півострова та інших окупованих територій. Нами з моніторингу з моменту введення цієї статті відомо про 473 провадження на території тимчасово окупованого Криму. Це зокрема або штрафи в розмірі 30-50 тисяч рублів, або арешти на 5-7 діб”, - зазначив Бондаренко.

Він додав, що громадян арештовують за прослуховування української музики, публічний спів, татуювання з українським гербом і інші дії.

"Також понад 50 випадків, коли притягуються до відповідальності за так звану “дискредитацію російської армії”, припадають на представників молоді, які зараз, попри тотальний тиск і пропаганду, проявляють свою позицію”, - повідомив Бондаренко.

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