Більше двадцяти мешканців Криму потрапили під суд за українську музику

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“Щонайменше 21 житель Криму постав перед судом і/або вибачився за те, що слухав і співав пісні українською мовою, а ще за те, що танцював під них або просто увімкнув на прохання інших людей. ... Будь-який публічний вираз симпатії до України — фото українського прапора в соцмережах, фраза „Слава Україні“ — можуть стати приводом для переслідування”, — пише “Верстка”.

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Для того щоб потрапити під суд за антивоєнну позицію, жителям Криму не обов'язково висловлювати свої погляди публічно. Щонайменше 22 людини, як підрахувала “Верстка”, були оштрафовані за статтею про дискредитацію російської армії за те, що в особистій бесіді висловилися проти війни.

За даними ЗМІ, двох мешканок Криму — володарку титулу “Міс Крим — 2022” Ольгу Валєєву та її подругу — покарали за те, що вони записали на відео, як співають “Червону калину”, і виклали цей запис у соцмережі.

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На штраф 35 та 30 тисяч рублів потрапили двоє мешканців селища Кіровське — Ділявер Меметов та Юнус Буджека. Хлопці голосно слухали в машині пісню української хіп-хоп групи Kalush Orchestra, яка перемогла на “Євробаченні” “Стефанія”.



Нагадаємо

Крим — один із лідерів за кількістю засуджених за “дискредитацію російської армії”. Раніше УНН писав, що до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну суди Криму винесли обвинувальні рішення за цією статтею щодо понад 470 людей, зокрема, більше 50 — це представників молоді.