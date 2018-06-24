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Больше 50% израильских военных употребляют наркотики

Больше 50% израильских военных употребляют наркотики

Киев  •  УНН

 • 9935 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Израильские военные потребляют наркотические вещества. Об этом проинформировало Национальное управление по борьбе с наркоманией Израиля (IADA), передает УНН со ссылкой на Андолу. 

Согласно исследованиям IADA, наркомания постепенно распространяется среди израильских солдат.

По данным управления, более 50 процентов израильских военнослужащих в прошлом году потребили наркотики по меньшей мере один раз.

За последние три месяца число израильских солдат, потребляющих наркотики, выросло на 40 процентов, говорится в сообщении.

По данным IADA, в 2017 году число израильских солдат, потребляющих наркотики, выросло на 11 процентов по сравнению с 2009 годом.

До прошлого года потребление наркотиков военнослужащими израильской армии считалось преступлением, за которое было предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

Но в январе 2017 года наказание за потребление наркотиков было смягчено. Это было сделано для того, чтобы избежать финансовых затрат при проведении расследования и дать второй шанс израильским военным, отмечают эксперты.

Как сообщал УНН, вице-президент США Майк Пенс провел телефонный разговор с избранным президентом Колумбии Иваном Дуке и обсудил с ним борьбу с наркотрафиком, а также ситуацию в Венесуэле.

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