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Більше 50% ізраїльських військових вживають наркотики

Більше 50% ізраїльських військових вживають наркотики

Київ • УНН

 • 9936 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Ізраїльські військові вживають наркотичні речовини. Про це поінформувало Національне управління по боротьбі з наркоманією Ізраїлю (IADA), передає УНН з посиланням на Андолу.

Згідно з дослідженнями IADA, наркоманія поступово поширюється серед ізраїльських солдатів.

За даними управління, більше 50 відсотків ізраїльських військовослужбовців в минулому році спожили наркотики щонайменше один раз.

За останні три місяця кількість ізраїльських солдатів, які споживають наркотики, зросла на 40 відсотків, йдеться в повідомленні.

За даними IADA, в 2017 році кількість ізраїльських солдатів, які споживають наркотики, зросла на 11 відсотків у порівнянні з 2009 роком.

До минулого року споживання наркотиків військовослужбовцями ізраїльської армії вважалося злочином, за яке було передбачене покарання у вигляді позбавлення волі.

Але в січні 2017 року покарання за вживання наркотиків було пом'якшено. Це було зроблено для того, щоб уникнути фінансових витрат при проведенні розслідування і дати другий шанс ізраїльським військовим, відзначають експерти.

Як повідомляв УНН, віце-президент США Майк Пенс провів телефонну розмову з обраним президентом Колумбії Іваном Дуке і обговорив з ним боротьбу з наркотрафіком, а також ситуацію в Венесуелі.

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