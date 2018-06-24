Більше 50% ізраїльських військових вживають наркотики

Згідно з дослідженнями IADA, наркоманія поступово поширюється серед ізраїльських солдатів.

За даними управління, більше 50 відсотків ізраїльських військовослужбовців в минулому році спожили наркотики щонайменше один раз.

За останні три місяця кількість ізраїльських солдатів, які споживають наркотики, зросла на 40 відсотків, йдеться в повідомленні.

За даними IADA, в 2017 році кількість ізраїльських солдатів, які споживають наркотики, зросла на 11 відсотків у порівнянні з 2009 роком.

До минулого року споживання наркотиків військовослужбовцями ізраїльської армії вважалося злочином, за яке було передбачене покарання у вигляді позбавлення волі.

Але в січні 2017 року покарання за вживання наркотиків було пом'якшено. Це було зроблено для того, щоб уникнути фінансових витрат при проведенні розслідування і дати другий шанс ізраїльським військовим, відзначають експерти.



Як повідомляв УНН, віце-президент США Майк Пенс провів телефонну розмову з обраним президентом Колумбії Іваном Дуке і обговорив з ним боротьбу з наркотрафіком, а також ситуацію в Венесуелі.