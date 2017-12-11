Более 40 человек отравились угарным газом на ферме в Канаде

На данной ферме уже более 20 лет выращивают огурцы, помидоры и перцы, которые поставляются в различные страны мира.

Как уточнили в Министерстве здравоохранения региона, в больницу были доставлены 42 человека, 10 из них в тяжелом или критическом состоянии. Инцидент произошел в одной из теплиц. По предварительной версии, люди отравились угарным газом из-за возможной поломки газового двигателя моющей машины, используемой для уборки помещения.

Напомним, утечка угарного газа произошел в одной из школ Майами, 14 человек госпитализированы.