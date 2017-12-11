Більше 40 людей отруїлися чадним газом на фермі в Канаді
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Понад 40 людей були госпіталізовані через отруєння чадним газом на одній з ферм в місті Делта канадської провінції Британська Колумбія. Про це в неділю повідомляє УНН з посиланням на CTV.
На даній фермі вже більше 20 років вирощують огірки, помідори і перці, які поставляються в різні країни світу.
Як уточнили в Міністерстві охорони здоров'я регіону, в лікарню були доставлені 42 людини, 10 з них у важкому або критичному стані. Інцидент стався в одній з теплиць. За попередньою версією, люди отруїлися чадним газом через можливу поломку газового двигуна миючої машини, яка використовується для прибирання приміщення.
Нагадаємо, витік чадного газу стався в одній зі шкіл Маямі, 14 осіб госпіталізовано.